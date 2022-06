Call of Duty: Warzone : Où et comment trouver une pelle et déterrer des trésors ?

Trouver une pelle et déterrer des trésors sur Warzone

Récupérer une pelle sur Fortune's Keep

En haut du Phare ( Lighthouse ).

). Près d'une tombe vide au Cimetière ( Graveyard ).

). Sur la plage près du Cimetière (Graveyard).

Déterrer des trésors sur Fortune's Keep

Depuis le déploiement de la Saison 4 sur, les joueurs et les joueuses ne cessent de découvrir des Easter Egg. Dernièrement, la communauté a trouvé qu'il était possible d' invoquer un zombie sur la nouvelle carte , Fortune's Keep (« Bonne Fortune » en français). Or, ce n'est pas tout.En effet, les joueurs peuvent également déterrer des, à l'aide d'une, sur ladite map. D'ailleurs, nous vous indiquonsAvant de déterrer des trésors, il convient de s'équiper d'. Pour ce faire, il existe deux moyens : tout d'abord, il se peut qu'un joueur, que vous venez de tuer, en avait ramassé une au préalable. Si c'est le cas, vous devriez voir une pelle sur son loot. Deuxièmement, vous pouvez vous mettre vous-même en quête d'uneSur, vous pouvez récupérer desà divers endroits (POI), notamment :De notre côté, nous en avons trouvé une très facilement au Cimetière, et ce à de multiples reprises. Maintenant que vous avez ramassé une, vous pouvez partir en quête deUne fois que vous possédez une, vous pouvez vous aller vers. Pour cela, il vous faudra vous rendre à des endroits précis de, notamment les plages. Il y en a une près du Phare () et une autre près du Cimetière (). Vous pouvez vous référer à notre emplacement sur la mini-carte, via les images disponibles ci-dessous.Sur lesdites plages, vous pourrez apercevoir des. En vous rapprochant, vous aurez alors la possibilité de creuser avecet ainsienfoui sous le sable. Dès lors, vous obtiendrez du loot divers : des plaques d'armure, des armes, de l'argent, etc.Pour rappel,est disponible gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur la page du jeu depuis le store de votre choix, afin de télécharger et profiter du battle royale d'Activision.