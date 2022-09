Call of Duty: Warzone Mobile : Un premier teaser dévoilé

A new @CallofDuty experience is heading straight for your phone 📱



📢Officially announcing Call of Duty®: Warzone™ Mobile!



Keep an eye on our new channels for more info as we head towards #CODNext. pic.twitter.com/GuGrhMMDIm — Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) September 8, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début du mois de mai de cette année, Activision avait annoncé un nouveau jeu Call of Duty pour smartphones, plus connu sous le nom de code Project Aurora . Les informations partagées à ce moment-là indiquaient que le titre était un battle royale mobile. Beaucoup de joueurs et de joueuses se doutaient alors que Project Aurora était en réalité une version mobile de Call of Duty: Warzone. C'est désormais officiel.En effet, récemment,, via un post sur le compte Twitter officiel dédié au titre. Très courte, la vidéo nous montre le fameux avion que nous voyons au début d'une partie sur, à partir duquel les joueurs et les joueuses se parachutent. À l'heure actuelle, nous n'en savons, malheureusement, pas plus. En revanche, Activision nous donne rendez-vous : Call of Duty: Warzone Mobile se dévoilera davantage dans quelques jours, notamment durant le showcase Call of Duty: Next.Rappelons que le showcase Call of Duty: Next se tiendra le 15 septembre prochain. Lors de l'événement, Activision a prévu d'apporter de plus amples informations au sujet de, notamment quant au multijoueur du soft, et à propos de Warzone 2.0, qui ne dispose pas encore de date de sortie officielle.