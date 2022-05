Call of Duty: Project Aurora annoncé, nouvelle version mobile à venir

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Alors que le prochain opus de la licence Call of Duty, Modern Warfare 2, se montrera prochainement en bonne et due forme, après avoir révélé son logo , Activision travaille sur d'autres projets.. Les premières informations viennent d'être révélées officiellement.Comme nous vous le disions,. Toujours en développement, les premiers tests viennent d'être lancés, mais il ne sera pas possible d'avoir un aperçu pour le moment, puisque les participants ne peuvent pas partager de séquences ou images au public. D'ailleurs, l'alpha fermée est très restreinte et il n'est, pour le moment, pas possible de s'y inscrire. Le but est simplement d'obtenir les premiers retours et apporter de potentiels changements avant une révélation digne de ce nom.Activision et ses équipes expliquent « travailler dur pour créer la meilleure expérience possible pour les joueurs du monde entier » et promettent de nouvelles informations dès que possible., mais le studio ne souhaite pas se précipiter. Noter enfin qu'il n'est pas clair s'il s'agit de Warzone Mobile , qui a été annoncé au mois de mars 2022, ou d'une expérience à part.