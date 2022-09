Call of Duty: Next septembre 2022 : Quand et comment regarder la conférence en direct ?

Call of Duty: Next septembre 2022, Date et heure de conférence

Comment regarder le Call of Duty: Next de septembre 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a de cela plusieurs semaines, les équipes en charge de la franchise Call of Duty avaient annoncé le showcase Call of Duty: Next, prévu pour le mois de septembre. Ci-dessous, vous pouvez retrouver un récapitulatif concernant. Nous vous indiquons, également,Lese tiendra le(heure française), soit quelques heures avant le lancement de la bêta de Call of Duty: Modern Warfare 2 . Nous ne connaissons pas encore, précisément, la durée exacte de ce showcase.D'après les dernières informations partagées, à retrouver notamment sur le site officiel , Call of Duty: Next dévoilera de plus amples détails concernant, devant arriver au mois d'octobre de cette année, et Warzone 2.0. Il y a de fortes chances que la date de sortie officielle de Warzone 2.0 soit révélée, à ce moment-là, ou tout du moins les premières images.Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés si d'autres informations sont disponibles, avant l'événement, et nous serons au rendez-vous pour vous partager les actualités dévoilées lors de ce Call of Duty: Next.Si vous désirez suivre le Call of Duty: Next en direct, sachez que le showcase sera normalement retransmis sur plusieurs canaux de communication. Parmi eux, YouTube et Twitch. Ainsi, Call of Duty: Next devrait être diffusé via les comptes Call of Duty desdites plateformes :Par ailleurs, il y a fort à parier que les dernières actualités dévoilées lors de l'événement seront partagées en temps réel sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte officiel Twitter Call of Duty . Rendez-vous, pour en savoir plus quant à l'avenir de la franchise Call of Duty.