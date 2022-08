Call of Duty: Warzone : Les playlists de la Saison 5

Planning des playlists pour la Saison 5 The Last Stand de Warzone

Semaine du 26 août

Caldera Operation: Last Call Squad Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad. Clash 50 vs. 50

Fortune's Keep Resurgence Solo, Duo, Trio, Squad

Rebirth Island Resurgence Squad



Semaine du 2 septembre

Caldera Operation: Last Call Squad Battle Royale Duo, Trio, Squad. Buy Back BR Solo Plunder Squad

Fortune's Keep Resurgence Squad

Rebirth Island Resurgence After Dark Solo, Duo, Trio, Squad



Semaine du 9 septembre

Caldera Operation: Last Call Squad Battle Royale Solo, Duo, Trio, Squad

Fortune's Keep Resurgence Solo, Duo, Trio, Squad

Rebirth Island Resurgence Squad



Caldera - Resurgence en Squad.

Caldera - Iron Trials en Squad.

Rebirth Island - Resurgence en Squad.

Rebirth Island - Iron Trials en Squad.

Battle Royale - Solo, Duo, Trio, Squad.

Fortune's Keep - Resurgence en Solo, Duo, Trio, Squad.

Plunder - en Squad.



Récapitulatif des nouveautés de la Saison 5 The Last Stand

La Saison 5 The Last Stand a apporté de nombreuses nouveautés sur. D'ailleurs, des rotations régulières, en ce qui concerne les modes de jeu, sont proposées. À ce sujet, Raven Software a récemment dévoiléComme vous le savez déjà, les modes de jeu, en fonction des cartes proposées, seront différents tout au long de la Saison 5 The Last Stand de Warzone. Voici ce qui attend les joueurs et les joueuses pour les prochaines semaines, d'après les dernières informations partagées par Raven Software :



Par ailleurs, pendant quatre semaines, à compter du lancement de cette nouvelle saison, divers modes de jeu seront disponibles selon une rotation, allant du lundi au jeudi.En revanche, sachez que certains modes ne changeront pas, du lundi au jeudi :La Saison 5 a, bien évidemment, introduit de nouveaux éléments sur Call of Duty: Warzone. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir grâce au planning ci-dessus, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir, soit Operation: Last Call, dont les règles sont assez similaires à Recherche & Destruction. Nous pouvons également compter sur, qui oppose les Héros aux Vilains.Par ailleurs, sur Caldera,est arrivé. Il s'agit de « Peak », endroit où nous devrons affronter nos adversaires tout en évitant les coulées de lave. De plus, un nouveau Goulag est disponible sur le battle royale.Sans oublier,(Raul Menendez, Khaled Al-Asad au lancement et Gabriel T. Rorke, Seraph à la mid-saison), de(l'EX1, la SMG RA 225, le Valois Revolver ou encore le Rage Serum et la Supply Box UAV, entre autres). Finalement, un crossover entre la série Netflix Umbrella Academy et Warzone devrait être disponible au cours de la saison.Rappelons que Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.