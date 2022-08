Call of Duty: Vanguard/Warzone : Le contenu de la Saison 5 dévoilé

Saison 5 de Vanguard et Warzone, les détails

Les nouveautés de la Saison 5 sur Warzone

Les ajouts et changements de la Saison 5 sur Vanguard



Nouvelles armes et opérateurs à venir sur Vanguard/Warzone

La date de lancement de la, soit la dernière, sureta, récemment été annoncée. Celle-ci se rendra disponible, sur les deux titres et sur toutes les plateformes de jeu,. D'ailleurs, le contenu de cette nouvelle saison a été dévoilé. Découvrez un récapitulatif ci-dessous.La Saison 5 The Last Stand introduirasur le battle royale d'Activision, Call of Duty: Warzone. Tout d'abord, la carte Caldera sera quelque peu différente puisqu'elle accueilleraavec une forte activité volcanique, dit « Peak ». Ainsi, en se rendant dans cette zone, les joueurs pourront voir et devront éviter les coulées de lave, tout en éliminant leurs adversaires. De plus, la Saison 5 sera l'occasion de découvrir un tout nouveau Goulag, sur Caldera.En plus de changements et améliorations quant à la luminosité sur les cartes Caldera et Rebirth Island, nous aurons l'opportunité d'essayer, tels que Doomsday Station, permettant d'affronter des soldats ennemis pour gagner des objets puissants, et la Supply Box UAV. Sans oublier, Rage Serum accordant de brefs bonus aux joueurs.Par ailleurs, grâce à cette nouvelle saison, nous pourrons découvrir, soit Operation: Last Call, disponible dès le lancement de la Saison 5 : similaire à Recherche & Destruction, une équipe devra défendre Caldera tandis que celle adversaire cherchera à la détruire en activant des bombes. Finalement,fera son apparition et opposera les Héros aux Vilains.Comme annoncé il y a quelques jours, le mode Zombies de Call of Duty: Vanguard accueillera sonavec la Saison 5, grâce à l'introduction de, proposant un système basé sur la succession de manches. Sur celle-ci, les joueurs devront affronter et éliminer Kortifex.D'un autre côté, le multijoueur de Vanguard se dotera de, au cours de cette nouvelle saison. Dès le 24 août, les joueurs pourront découvrir la map Beheaded. Celle-ci se veut assez petite et devrait donc offrir des combats intenses. La carte Fortress, disposant de proportions un peu plus importantes que Beheaded, se rendra disponible un peu plus tard sur le titre.Pour finir, grâce à la Saison 5, l'arsenal d'armes de Vanguard et Warzone se verra bien évidemment étoffé. De ce fait, nous pourrons découvrir et essayer, notamment l'EX1, la SMG RA 225 ou encore le Valois Revolver. Le fusil d'assaut Lienna 57 et le BP50 arriveront plus tard, sur les deux jeux Call of Duty.Au lancement de The Last Stand, deuxse rendront disponibles, soient Raul Menendez et Khaled Al-Asad. En revanche, il faudra attendre la mid-saison pour découvrir Gabriel T. Rorke et Seraph.