Call of Duty: Vanguard/Warzone : Le crossover avec Umbrella Academy confirmé

Xbox Édition Standard → 34,99 € au lieu de 69,99 €, soit 50 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis de nombreux mois maintenant, la franchise Call of Duty propose régulièrement des crossovers avec différentes licences, qu'elles soient cinématographiques ou même vidéoludiques. Les joueurs et les joueuses se rappelleront très certainement de l'événement avec King Kong et Godzilla ou encore les récents bundles Terminator. Or, via la cinquième et dernière saison de Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone, c'est un tour autre crossover qui les attend.Pour rappel, il y a peu de temps, les dataminers avaient découvert des informations quant à un potentiel crossover entre Call of Duty et la série Netflix Umbrella Academy. À ce moment-là, Activision n'avait pas confirmé ou infirmé ces informations. Ce qui est désormais chose révolue. Cela a été officialisé via l'article , sur le site officiel, présentant le contenu de de la Saison 5 The Last Stand En effet, en se rendant à la fin dudit article, nous pouvons voir une image (ci-dessus) présentant des personnages équipés des masques (issus des comics) d'Hazel et Cha-Cha, soient les antagonistes d'Umbrella Academy. De plus, sur le visuel de la roadmap de cette nouvelle saison, nous pouvons apercevoir les mentions : « Cha-Cha Bundle » et « Hazel Bundle ».À l'heure actuelle, Activision n'a pas partagé de plus amples détails à ce sujet-là. Pour en savoir plus, il convient donc de patienter et attendre une nouvelle communication officielle. Évidemment, nous vous tiendrons informés.est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC.est à retrouver sur les mêmes plateformes. Si vous désirez vous procurer l'opus Vanguard, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version Xbox à moindre coût :