Call of Duty: Warzone : La carte Rebirth officiellement annoncée

Il est temps de régler les comptes. Un piège a été tendu. Une planque de la CIA a été touchée. Et un vieil ennemi revient pour se venger. Après avoir pris d'assaut un site de production expérimentale de Nova 6 sur l'île de la renaissance, Russell Adler s'est fait un puissant ennemi en la personne de Vikhor "Stitch" Kuzmin, l'ancien chef du KGB du programme Nova 6. Et Stitch cherche à régler ses comptes. Maintenant, Adler et son équipe d'attaque de la CIA se retrouvent piégés, et entourés d'assez de gaz neurotoxique Nova 6 pour faire dévier le monde de son axe.

Il y a quelques jours, nous vous avions annoncé la potentielle arrivée de la nouvelle carte de Call of Duty: Warzone, à savoir Rebirth . Autrement nomméeCe trailer laisse entrevoir, celle-ci semblant. La bande-annonce marque aussi, un ancien agent du KGB, mais surtout. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, le Nova 6 est un gaz mortel, et ce dernier est désormais fabriqué sur l'île de la Renaissance.Selon la bande-annonce, nous apprenons que, présent dans Call of Duty: Black Ops Cold War , aurait détruit le projet Nova 6 et fermé l'île Rebirth dans les années 60. Cependant, vingt ans plus tard, nous découvrons donc que Stitch a su remettre sur pied cette île, relançant ainsi son plan terriblement destructeur. Voici ce que nous pouvons lire comme description sous la vidéo publiée sur YouTube :Rendez-vousafin de découvrir cette nouvelle carte de Call of Duty: Warzone , mais aussi le Passe de combat de la saison 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War