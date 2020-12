Call of Duty: Black Ops Cold War : La première saison repoussée au 16 décembre

Contenu de la première saison de Call of Duty: Black Ops Cold War

Week-end double XP en approche

Mises à jour

Alors que les joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War et de Warzone sont dans l'impatience de découvrir la première saison, voici qu'ont annoncé son report sur le site officiel à la date du 16 décembre prochain.Cependant, malgré ce report, nous en apprenons tout de même davantage sur le contenu à venir, et les joueurs vont avoir l'occasion de Serait-ce l'île de la Renaissance comme l'ont affirmé les nombreux leaks il y a quelques jours ? Nous le saurons dès le jour de lancement de la saison le 16 décembre prochain.Également,, ainsi que, etpromettent « une quantité incroyable de contenu gratuit dans Black Ops Cold War », dontappréciées de la communauté avecLa progression commune, également fonctionnelle avec le mode Zombies, introduiraAfin de nous faire patienter,. Ce dernier débutera. Au programme :, et tous les joueurs se connectant entre le 8 et le 15 décembre recevront, et ce gratuitement, deux bundles : Filed Research et Certified.Afin d'avoir accès à toutes ces nouveautés,. La première sera disponible, et la seconde