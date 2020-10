Événement Haunting of Verdansk, toutes les informations

. À l'occasion de la célèbre fête, Infinity Ward souhaite que la communauté profite de certains ajouts via un événement spécial, qui débute ce 20 octobre, pour se conclure le mardi 3 novembre prochain.Comme le nom de l'événement le suggère,Une version nuit, et donc un peu plus effrayante, sera disponible. Ce n'est cependant pas tout pour les amateurs d'univers horrifiques,s. Ces derniers ne sont pas armés, mais possèdent des caractéristiques de courses et sauts améliorées, alors que les attaques de mêlées sont plus létales. Il est possible de revenir en tant que joueur en ramassant deux seringues, lesquelles apparaissent lorsqu'un zombie tue un joueur.Outre ce mode spécial, les joueurs vont pouvoir prendre part à d'autres modes, alors qu'un week-end double XP est prévu pour la fin du mois d'octobre. Le JAK-12, un fusil à pompe, arrive aussi avec cet événement spécial . Qui plus est, une mini chasse au trésor est organisée, permettant à tous les joueurs trouvant des boîtes de ravitaillement Trick or Treat de récupérer une récompense exclusive.De nombreux skins, en rapport avec Halloween, font également leur apparition,, comme nous vous le rapportions il y a quelques jours déjà . D'autres skins, pour les armes notamment, vont aussi être introduits.Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site officiel . La bande-annonce de l'événement est disponible en en-tête.