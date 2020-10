....these two bundles were added to the Modern Warfare and Warzone game files following the newest update.



(@CODTracker) pic.twitter.com/WcmF7cij7g — Call of Duty News (@charlieINTEL) October 14, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs devont pouvoircomme il se doit. Il semblerait que des packs spéciaux aient été découverts grâce àOutre l'ajout de l'option permettant la suppression des modes de jeu non désirés dans, des dataminers ont profité du déploiement de ce nouveau patch afin de fouiller dans les fichiers du jeu et de trouver de nouveaux éléments. De ce fait,Comme l'a remarqué le site CoD Tracker , et relayé par Call of Duty News sur Twitter, ces derniers ont bel et bien été ajoutés depuis la dernière mise à jour, et ceux-ci seront au prix de 2 400 points CoD chacun.Ainsi, dans, plusieurs cosmétiques seront disponibles, à savoir le skin du tueur, des skins d'armes, une arme de poing, un porte-bonheur d'arme représentant la fameuse tronçonneuse, un spray représentant le tueur, mais aussi une bannière et une icône.Concernant, voici les éléments présents dans celui-ci : le skin de Billy, des skins d'armes, un porte-bonheur d'arme représentant le vélo du tueur, un skin de véhicule, ainsi qu'une icône, une bannière et un spray.Pour le moment,puisque la fête d'Halloween se déroule durant la journée du 31 octobre.