Call of Duty: Warzone : L'ancienne version de Verdansk ne reviendra pas

La saison 3 démarre vraiment avec un événement de transition. Nous voulons que cet événement soit mémorable. Nous voulons que les joueurs participent activement à l'histoire. Les joueurs ne le savent pas, mais le Verdansk d'aujourd'hui, ils ne le joueront plus jamais dans cet état. Le Verdansk d'aujourd'hui a disparu, et il ne reviendra pas.

Malheureusement pour les plus nostalgiques, les développeurs deont bel et bien annoncé queAvec l'arrivée de, l'histoire du battle royale a connu un tournant dans son intrigue, et se retrouve désormais en plein cœur de la guerre froide avec l'arrivée de sa nouvelle map Verdansk'84 Selon, directeur créatif,. De plus, il estime que ces derniers doivent marquer l'esprit des joueurs.Ce n'est pas la première fois que le battle royale a introduit des nouveautés dans Verdansk avec certains événements, et il semblerait qu'Pour rappel, la saison 3 de Call of Duty: Warzone est disponible depuis le 22 avril dernier. Vous retrouverez tout ce qu'il y a à savoir ici