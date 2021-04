Roadmap de la saison 3 de Black Ops Cold War/Warzone

Nouveaux opérateurs

Nouvelles armes

Call of Duty: Black Ops Cold War

Nouvelles cartes multijoueur

Nouveautés et équipements

Nouveau killstreak Strafe Run : Permet de faire appel à un avion chasseur afin de déverser du plomb sur les ennemis.

Nouveau mode Élimination : Plusieurs équipes de 4 joueurs devront s'affronter dans des zones de radiation. Le nombre de réapparitions sera limité.

Nouveau véhicule : Le camion Cargo fera son apparition dans le multijoueur durant la semaine de lancement. Équipé d'une mitrailleuse, il permettra aux joueurs de faire le ménage assez rapidement.

Nouvelle map : Le mode Contagion accueillera une nouvelle carte. Intitulée Duga, elle sera disponible dès le lancement de la saison 3.

Événement Contagion : Des événements interactifs permettront des améliorations de combats spéciales, notamment avec le déblocage du « Fury Crystals ».

Pour cette troisième saison, de nouveaux opérateurs sont prévus pour le battle royale et Black Ops Cold War. Au nombre de trois, vous pourrez retrouver, disponible dans le Pass de combat. Un peu plus tard durant cette saison, vous pourrez faire connaissance avec, un combattant hors pair, « né pour tuer », ainsi que

Au cours de cette saison 3, De ce fait, durant cette première semaine, vous pourrez mettre la main sur, déjà bien connu des joueurs de Call of Duty. Très agressif, sa cadence de tir est des plus efficace. sera lui aussi disponible durant le lancement de la saison 3.

Par la suite, vous pourrez retrouver au cours de celle-ci, ainsi que

Le multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War va accueillir durant cette nouvelle saison. Parmi elles, vous pourrez retrouver durant cette première semaine de lancement. Plus tard, ce seront qui feront leur apparition.

Tout ceci sera donc disponible à partir du 22 avril dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone.