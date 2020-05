Call of Duty: Warzone : Des mises à jour seront prévues sur PS5 et Xbox Series X

Infinity Ward et Raven Software voient loin pour leur battle royale Call of Duty: Warzone, puisque ce dernier recevra des mises à jour sur les consoles prochaine génération.

Je sais que notre plan est que Warzone va exister pendant un certain temps, donc dès que ces nouveaux systèmes seront disponibles, je suis sûr que nous les supporterons.

Voici une bonne nouvelle si vous avez l'intention d'investir dans laou la. Si vous avez peur de ne plus avoir accès à vos jeux favoris, sachez que les studios, le mode battle royale desorti le 10 mars 2020.C'est dans une interview accordée à GamerGen que les développeurs ont confirmé la nouvelle.etont donc confirmé, sans grande surprise, qu'ils prévoyaient de. Ainsi, Kurosaki a déclaré :De plus, ces derniers ont également déclaré qu, mais que cela pourrait changer à l'avenir. Nous en saurons davantage dans les mois à venir. En attendant, nous vous rappelons que Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One, et recevra du nouveau contenu de manière régulière.