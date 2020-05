Plusieurs nouvelles arme sont disponibles dans Call of Duty: Modern Warfare. Nous vous expliquons comment les débloquer si vous souhaitez les obtenir.

Comment débloquer la Grau 5.56 et le Striker 45 ?

Défi pour débloquer la Grau 5.56

Défi pour débloquer le Striker 45

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis la mise à jour desortie le 29 avril dernier, plusieurs nouveautés sont disponibles pour les joueurs, dont la nouvelle arme MK9 Bruen LMG Si cette nouvelle arme propose une cadence de tir élevée et une précision extrême, il en existe d'autres, tout autant intéressantes, dansDisponible depuis le début de la saison 2, la Grau 5.56 est un fusil d'assaut très apprécié des joueurs et est similaire aux meilleures AR comme la M4. Quant au Striker 45, disponible aussi depuis la saison 2, il fait partie des pistolets-mitrailleurs et est décrit comme un SMG percutant et à longue portée.Pour déverrouiller la Grau 5.56 et ainsi l'obtenir, vous allez devoirPour déverrouiller le Striker 45 et ainsi l'obtenir,Avec ces deux armes désormais en votre possession, vous allez pouvoir vous créer des classes selon le style et le mode de jeu que vous préférez. Il est préférable de se faire plusieurs classes différentes pour le battle royale Warzone, le mode pillage, et le multijoueur Modern Warfare afin d'être le plus efficace possible.