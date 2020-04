Call of Duty: Warzone : De nouvelles mesures anti-triches sont à venir

Quoi de plus énervant quand vous jouez à Warzone que de tomber sur toute une équipe qui triche sans vergogne ? Infinity Ward l'a enfin compris et a pris des mesures.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les tricheurs sont malheureusement présents dans de nombreux jeux, y compris dans Call of Duty: Warzone, gâchant ainsi l'expérience à une multitude de joueurs. Si des premières mesures avaient été prises , et c'est tant mieux.Depuis quelques jours maintenant,qui vous permet de jouer avec les joueurs PC. En effet, beaucoup s'amusent à utiliser des logiciels de cheat et rendent les parties infernales, et la plupart évoluent sur PC. Suite à tout cela, c'est directement sur Twitter queAinsi, nous pouvons donc lire queet permettra enfin aux joueurs de signaler un tricheur. Une fois la manipulation effectuée, un message de confirmation nous informera de son bannissement.D'autres sont à venir également dans les jours qui suivent, etProchainement, il sera possible de dénoncer une tricherie via la kill-cam ou en étant spectateur.