Comment accomplir l'easter egg du Stade de Verdansk ?

Comment résoudre l'énigme du message codé ?

Dirigez-vous au niveau du stade de Verdansk.

Trouvez deux des trois cartes d'accès bleues.

Dirigez-vous dans les salles correspondant aux cartes d'accès.

Récupérez les codes affichés par les ordinateurs.

Rendez-vous à la salle de conférence.

Entrez le code obtenu via le clavier.

Attendez que les portes s'ouvrent.

Nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, des joueurs ont fait la découverte d'un nouvel easter egg dans. Ce dernier semble plus complexe et plus périlleux à terminer que celui du Bunker 11 . Cependant, des joueurs chevronnés ont fini par l'accomplir et nous allons donc vous guider quant aux étapes à effectuer.Depuis l'ouverture du stade de Verdansk dansde, un nouveau mystère a fait son apparition, celui du. Afin d'accéder à certaines salles de ce dernier, les joueurs ont pu mettre la main sur plusieurs nouvelles cartes d'accès bleues, chacune donnant accès à un endroit spécifique.De ce fait,est désormais disponible, et nous pouvons y trouver dans celle-ci. Les joueurs peuvent interagir avec celui-ci, mais un message codé apparaît alors, sans pouvoir effectuer aucune une autre action. Cependant, certains ont su résoudre ce mystère.Le youtubeur Geeky Pastimes a trouvé commentdéclarant que les différentesque vous pouvez trouver autour du stade sont toutes liées à cet easter egg. Comme annoncé plus haut,, et chacune de ces salles dispose d'un ordinateur sur lequel apparaît alors un message codé. Prenez en note ces derniers.Vous devez savoir que, cela signifie que lorsque votre code comporte un symbole à la place d'un chiffre, vous devez le remplacer par le chiffre qui figure à la place du code de vos amis. Ensuite, une fois que vous avez les chiffres de deux endroits, vous pouvez calculer le code complet. De là, dirigez-vous vers la salle de réunion et entrez ce dernier.À partir de ce moment-là, vous aurez accès, ainsi qu'à quelques autres accessoires.Récapitulatif des étapes à accomplir :Attention, vous devez savoir que le code nécessaire pour l'ouverture "du coffre" change à chaque partie, il n'est jamais le même. Également, lorsque vous aurez accompli celui-ci, un feu d'artifice sera lancé sur les toits du stade et vous pourrez alors profiter du spectacle.