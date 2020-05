Warzone : Comment ouvrir le bunker 11 ?

Le mode battle royale Warzone cache quelques secrets. Depuis la mise à jour 1.21, un bunker suscite la curiosité des joueurs, il s'agit du bunker 11. Nous allons vous expliquer comment ouvrir les portes de ce dernier.

Comment ouvrir le bunker 11 ?

Emplacement des téléphones dans Warzone

0 – ноль (« nol »)

1 – один (« a-deen »)

2 – два (« dva »)

3 – три (« tree »)

4 – четыре (« chye-tir-ye »)

5 – пять (« pyat »)

6 – шесть (« shest »)

7 – семь (« syem »)

8 – восемь (« vo-syem »)

9 – девять (« dyev-yat »)

10 -десять (« dyes-yat »)

Téléphone 0 - Base militaire, deuxième étage.

Téléphone 1 - Banque du centre-ville.

Téléphone 2 - Bureau à Lozoff Pass.

Téléphone 3 - Bâtiment nord-est de la carrière.

Téléphone 4 - Poste de police au nord de Lumber (Bloc 18), deuxième étage.

Téléphone 5 - Station de télévision BCH4.

Téléphone 6 - Tour de contrôle de la circulation aérienne (ATC).

Téléphone 7 - Bâtiment de l'aéroport.

Téléphone 8 - Bâtiment hospitalier.

Téléphone 9 - Barrage.

Il y a quelques jours nous vous expliquions comment accéder aux bunkers , désormais accessible. Cependant, nous vous avions indiqué que tous ne s'ouvraient pas, et il semblerait que l'un d'eux s'ouvre bel et bien, mais d'une autre manière, il s'agit du. Celui-ci renferme quelques secrets.est assez spécial, car ce dernier vous permettra d'Si vous voulez absolument y accéder, préparez-vous comme il se doit étant donné cela va vous demander beaucoup de patience et plusieurs tentatives.Tout d'abord,, et lorsque vous entendrez l'un d'eux sonner, interagissez avec celui-ci. Si une tonalité survient, cela signifie que ce n'est pas le bon, mais si vous entendez, cela indique que vous êtes sur la bonne voie.. Notez-le bien sur un papier etpour la suite du secret. Voici la traduction des chiffres afin de mieux vous aider :. Vous allez devoir aller les activer. Si vous échouez, un signal retentira, et vous devrez recommencer. Cependant bonne nouvelle, le code reste le même.. C'est alors que vous entendez encore une voix russe, et ce signal vous avertit quepour vous et votre escouade. Ce dernier se situe tout au nord de la carte.Une fois devant, pénétrez dans ce dernier. Derrière la deuxième porte à droite,De plus, celui-ci renferme d'autres secrets : une grande salle informatique ainsi qu'une ogive nucléaire.Affaire à suivre...