Call of Duty: Warzone/Vanguard : Heure de sortie de la Saison 3 Classified Arms en France

Call of Duty: Warzone, heure de lancement de la Saison 2 Reloaded en France

Saison 3 Classified Arms - Call of Duty: Vanguard : le 26 avril, à 18h .

. Saison 3 Classified Arms - Call of Duty: Warzone : le 27 avril, à 18h.

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 66,99 € au lieu de 110 €, soit 39 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

sur Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone. Ainsi, et sans plus tarder, découvrezsur ces deux titres Call of Duty.La Saison 3 Classified Arms de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard ne débarquera pas, exactement, le même jour sur les deux titres. En effet, elle se rendra disponible. Tandis qu'elle sera déployée. En revanche, les joueurs et les joueuses sont longés à la même enseigne, car ces dates et heures s'appliquent à toutes les plateformes de jeu, soient sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.Évidemment,afin de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels de Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le poids total de ce nouveau patch.Par ailleurs, notez que le contenu de cette nouvelle mise à jour est d'ores et déjà connu. Les développeurs des deux titres ont, récemment, partagé les informations et nous vous avons confectionnéRappelons que le battle royaleest disponible gratuitement sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC. Il suffit de se rendre sur le store de la plateforme de votre choix pour le télécharger. En revanche, vous pouvez faire quelques économies si vous désirez acheter. Et ce grâce à notre partenaire, Instant Gaming :