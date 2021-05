Activision va recruter 2 000 développeurs au cours des deux prochaines années

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Dans le cadre de la publication de son bilan du premier trimestre 2021 , qui s'est avéré être un bilan record avec un chiffre d'affaires à 2,28 milliards de dollars . Ainsi, l'entreprise va effectuer une énorme session de recrutements, le tout s'étalant sur les deux prochaines années avec pas moins deActivision a décidé d'agir de la sorte afin de, et notamment les équipes travaillant sur l'une de leurs plus grosses licences,. Un tel choix n'est pas étonnant puisque Call of Duty ne cesse d'attirer les joueurs et permet une hausse des revenus de 72 %, en partie grâce à son battle royale.De plus, Toys For Bob est désormais concentré sur le FPS du studio , au détriment des autres projets qu'il avait en cours. Ce dernier travaille en effet sur la troisième saison deet devient ainsi un studio soutien pour la licence.