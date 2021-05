Call of Duty permet à Activision Blizzard d'enregistrer un chiffre d'affaires record

Ces articles pourraient vous intéresser

CoD BOCW La licence Call of Duty s'est écoulée à 400 millions d'exemplaires depuis son lancement Depuis des années, Call of Duty revient régulièrement sur nos consoles et PC et s'est imposé comme une licence phare du FPS. Nous retrouvons souvent la série dans le top des ventes et cela se confirme avec la récente annonce d'Activision, déclarant que Call of Duty s'est vendu à plus de 400 millions d'exemplaires depuis son lancement.

CoD BOCW Call of Duty: Black Ops Cold War : Les armes seront déblocables dans le mode Zombies À l'approche de la saison 3 de Call of Duty: Warzone et de Call of Duty: Black Ops Cold War, Treyarch a annoncé sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, que les armes seront désormais déblocables à travers le mode Zombies.