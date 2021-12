Vanguard/Warzone : Près de 50 000 cheaters bannis grâce à RICOCHET

Cheaters are down horrendous after the RICOCHET kernel level driver went live worldwide in #Warzone pic.twitter.com/8aJ6000xIj — ModernWarzone (@ModernWarzone) December 16, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les premiers résultats de RICOCHET, récemment implanté dans la licence Call of Duty, sont donc prometteurs. Le compte Twitter du jeu a en effet indiqué que, qui est le nouveau système anti-triche de la licence. Bien qu'il ne soit pas encore au point, les résultats sont déjà là, ce qui prouve son efficacité.Cependant, un long chemin reste encore à faire,. Il est encore difficile à dire si RICOCHET est vraiment efficace, notamment sur la durée, mais nous devrions avoir un début de réponses d'ici le début d'année, puisque cet outil n'a pas vocation à seulement bannir les joueurs, mais aussi les empêcher qu'ils ne reviennent, en bannissant le matériel.Certains joueurs avaient en effet eu la mauvaise surprise de voir leur accès être refusé, malgré la création d'un nouveau compte et un nouveau matériel, avec un message indiquant qu'ils étaient bannis de Warzone., pour se montrer plus efficace face aux tricheurs et aux créateurs de ces logiciels malveillants, qui essayent sans cesse de contourner les mesures anti-triche. Espérons pour les joueurs deetqu'il arrivera à faire drastiquement baisser le nombre de tricheurs, lesquels rendent l'expérience très délicate et frustrante.