Call of Duty: Vanguard/Warzone : L'événement de fin d'année daté et dévoilé

Événement Festive Fervor dans Warzone

Événement Festive Fervor dans Vanguard

De nombreux jeux se mettent aux couleurs de Noël et de l'hiver pour faire profiter leurs joueurs de modes inédits et de quelques récompenses. C'est bien évidemment le cas pour la franchisequi, durant quelques semaines, va revoir ses plans avec certains ajouts modifiant la façon de jouer. Cela vaut aussi bien pour, le battle royale, que, le dernier épisode de la franchise.Commençons par le battle royale. Durant toute la durée de l'événement (17 décembre - 5 janvier)(guirlandes, boules de Noël, etc.). Ces arbres ne sont pas là par hasard étant donné que chaque équipe qui reste à proximité de ces sapins pourra voir débarquer plusieurs caisses de ravitaillement et ainsi obtenir des bonus, dont des objets légendaires. Faites attention, de mauvaises surprises peuvent également se cacher dans ces caisses..., qui vient d'élire domicile à Caldera. Il a trois minutes pour vous attaquer et tenter de vous tuer. Si vous le battez, une récompense spéciale permanente sera offerte à l'escouade.Pour Vanguard, les choses sont légèrement différentes. Premièrement,(anciennement connu sous le nom de Zone de largage), il s'agit d'une variante de match à mort par équipe, où les équipes doivent se battre pour le contrôle d'une zone, qui changera après certains objectifs validés.En outre,, permettant d'augmenter plus facilement sa série d'éliminations, mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, puisque Krampus fait également son arrivée dans Vanguard. Ici, il s'attaquera à celles et ceux ne jouant pas l'objectif et qui jouent les campeurs... Cette créature folklorique n'hésitera pas à s'attaquer à celles et ceux ayant un faible score d'objectif et les humiliera sur le champ de bataille.