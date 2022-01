SNK débarque dans Call of Duty

Il y a quelques semaines, des fuites ont indiqué qu'. Ce dernier s'est officialisé en ce début d'année et a dévoilé tous ses détails. L'arrivée de l'anime se fera à l'occasion de la première grosse mise à jour de Vanguard et Warzone, dès le 20 janvier (la mise à jour sera quant à elle disponible ce 13 janvier).La licence arrivera par le biais d'un pack de cosmétiques, nommé, lequel proposera dix objets uniques, à l'image du « Perceur de titans », plan d'arme reproduisant le célèbre sabre capable de tuer les Titans. Nous retrouverons également l’exécution « Incision d’acier », l’intro de meilleure action « Manœuvre verticale » et le succès de meilleur joueur « Acier ultra dur ». Ces deux derniers éléments étant exclusifs à Vanguard.Du côté de Warzone, deux armes seront disponibles, la mitraillette légendaire « Historia » et le fusil d’assaut « Malédiction d’Ymir » (également disponible dans Vanguard, en multijoueur et en Zombies). La première arme est idéale pour les combats longue distance, notamment grâce à un très faible recul. La deuxième est davantage axée sur les affrontements à courte portée, avec des tirs au jugé précis et dévastateurs.Pour le reste, nous retrouvons un porte-bonheur « Gardien du secret » en forme de clé, l’emblème « Ailes de la liberté » et un autocollant « Patate chaude »., ce qui reste une somme importante, notamment pour celles et ceux ayant acheté Vanguard au prix fort. Rendez-vous le 20 janvier pour découvrir tout cela, directement dans Call of Duty: Vanguard et Call of Duty: Warzone