Call of Duty: Vanguard utilisera moins d'espace que les autres jeux Call of Duty

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases.



New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space pic.twitter.com/oYZoyIDTuO — Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2021

Ceci est plutôt une bonne nouvelle,devrait en effet être moins imposant sur nos consoles et PC que les autres titres. À l'heure actuelle, Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone pèsent extrêmement lourds avec plus de 170 Go pour Black Ops et plus de 180 Go pour le battle royale, du moins sur les consoles PlayStation.Malgré les efforts d'pour réduire leurs tailles, ils sont toujours imposants et poussent parfois les joueurs à acheter des disques durs externes, ce dont on se passerait volontiers.Toutefois, le studio a semble-t-il fait des efforts en ce qui concernepuisqu'il a affirmé dans un tweet que la taille des fichiers du jeu de guerre sera « nettement inférieure à celle des précédents titres Call of Duty », avec une estimation variant. Toutefois, cette annonce ne concerne que les consoles Xbox Series, PS5 et PC, et rien n'indique si les joueurs « old gen » devront encore supprimer plein d'autres jeux pour pouvoir y jouer.Sia réussi une telle prouesse, c'est grâce à la technologie de « streaming de textures à la demande », et en plus de cette performance, cela signifie également que les temps de téléchargements de Vanguard seront plus courts.Pour rappel,sera disponible le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.