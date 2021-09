Call of Duty: Vanguard : Sledgehammer fait le point sur les changements à venir avant son lancement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La récente session de bêta ouverte dea été l'occasion pourde faire le point sur ce qui fonctionne bien et ce qui ne va pas. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, le studio avait mis en place le hashtag Vanguard, permettant alors aux joueurs de faire connaitre leur avis, mais aussi de pointer les points forts et les faiblesses du jeu sur la Seconde Guerre mondiale. La communauté a été unanime : beaucoup de problèmes de son, des ralentissements, mais aussi des problèmes de visibilité et des problèmes de réapparition (respawn).Depuis, le studio a donné quelques nouvelles sur les corrections à venir pouret a déclaré qu'il passait en revue l'équilibrage des armes, le mixage audio ainsi que la visibilité. Par ailleurs, les clips postés sur les réseaux sociaux vont permettre aux développeurs « d'éliminer les bugs, améliorer les fonctionnalités et affiner les cartes et les modes pour le lancement ». L'un des plus gros changements à venir est sans doute le soleil qui a ébloui plus d'un joueur sur certaines cartes. Son éclairage va être revu afin de ne pas rendre aveugles ces derniers.Par ailleurs, le killstreak des chiens va aussi être modifié, ainsi que les respawns qui ont été vivement critiqués. Sur la carte Hotel Royal, il n'était en effet pas rare de réapparaître en plein milieu des cuisines, ce qui a valu une petite blague sur les réseaux sociaux avec comme surnom « cuisine du meurtre ». Enfin, les lobbies à micro ouvert de Recherche et Destruction seront par la suite fermés. Nous aurons plus de détails dans les jours à venir sur les différents changements qui auront lieu dansPour rappel, Call of Duty: Vanguard sera disponible le 5 novembre sur les consoles PlayStation, Xbox et sur PC.