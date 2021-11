Call of Duty: Vanguard s'offre un premier week-end gratuit

Premier week-end gratuit dans Call of Duty: Vanguard

Disponible depuis le 5 novembre 2021,, étant en tête des ventes dans de nombreux pays. Néanmoins, tous ne sont pas encore passés par la case achat, certains préférant attendre, notamment pour avoir des retours de la part de la communauté. Ils pourront sauter dans le grand bain plus vite que prévu, étant donné qu'Dès ce jeudi 18 novembre, à partir de 19h en France, et ce, jusqu'au lundi 22 novembre à la même heure, le multijoueur pourra être joué par n'importe qui, gratuitement. Il n'est en effet pas rare qu'Activision propose ce genre de week-end, pour séduire encore plus de monde. Cette année, nous y avons le droit à peine deux semaines après son lancement, ce qui est une aubaine pour tous les joueurs qui étaient encore en train d'hésiter.Côté contenu,, que ce soit le match à mort ou les modes plus poussés tels que Domination ou encore Destruction et Mêlée générale. Toutes les cartes seront jouables, avec une playlist mise à jour et le retour de la carte Shipment, l'une des cartes emblématiques de la licence, introduite avec Call of Duty 4.Malheureusement,lors de ce week-end gratuit. Pour profiter de l'offre, vous n'avez qu'à télécharger la version proposée sur le store de votre plateforme, dès ce 18 novembre à 19h.est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series depuis ce 5 novembre et proposera une multitude de mises à jour gratuites ces prochains mois. La saison 1 sera d'ailleurs lancée début décembre.