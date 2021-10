Call of Duty: Vanguard partage sa feuille de route

La saison 1 de Vanguard date son arrivée en décembre

Les choses sérieuses débuteront dès la parution de Call of Duty: Vanguard qui aura lieuavec sa pré-saison. Selon la feuille de route partagée et les informations officielles , le titre de guerre va bénéficier de plusieurs contenus, avec notamment: Match à mort, Élimination confirmée, Domination, Recherche et Destruction, Point stratégique, et enfin Patrouille.En ce qui concerne le Zombies,, les événements de ce dernier prenant place avant ceux deDe plus, une carte bien connue des joueurs defera son grand retour,. Celle-ci seraet sera l'occasion pour les joueurs de se refamiliariser avec le jeu.Par la suite, à partir du 24 novembre, les joueurs auront accès à « Secrets du Pacifique », cet événement permettant d'en savoir un peu plus sur la nouvelle carte de Warzone. Pour cela,Contrairement à Call of Duty: Warzone , les détenteurs de Vanguard aurontdu battle royale et du jeu de la Seconde Guerre mondiale, 24h avant, soit dèsPour cette première saison, les joueurs accueilleront de nouvelles cartes destinées au multijoueur, en plus des 20 initiales, mais aussi plusieurs nouvelles armes ainsi que de nouveaux équipements.Par ailleurs, un nouveau Passe de combat sera disponible, mais ne profitera plus à Call of Duty: Black Ops Cold War . Comme pour les anciens, il permettra de débloquer des récompenses pour Warzone et Vanguard.