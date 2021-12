Call of Duty: Vanguard : Le mode classé pourrait arriver avec la saison 2

I’m hearing that League Play could be dropping with Vanguard Season 2 — MW2 OG (@TheMW2Ghost) December 15, 2021

La compétitivité est déjà présente dans la série, grâce au « Skill Based Matchmaking », que nous pouvons traduire par un matchmaking basé sur les performances. C'est-à-dire que dans les faits, vous n'allez rencontrer que des joueurs ayant eu des performances et un niveau plus ou moins similaire avec le vôtre, bien que des écarts puissent subsister, notamment si vous jouez avec des amis qui ont un niveau tout autre que le vôtre., lequel avait été annoncé en octobre. L'objectif est simple : apporter plus de compétitivité, plus saine et avec un meilleur équilibrage des joueurs, si le tout fonctionne. Le mode classé, nommé « League Play » apportera plusieurs modes compétitifs, probablement les plus joués, différentes divisions et montrera votre niveau, ce qui devrait pousser une partie des joueurs à s'investir encore plus, pour faire partie des meilleurs. Il s'agit d'un système que nous voyons dans de très nombreux jeux compétitifs, tels que VALORANT, CSGO, Apex Legends ou encore Fortnite.Selon les dernières informations, qui ne sont pas encore officielles,. En jeu, il est indiqué que la saison 1 se termine le mardi 1février, la saison 2 pourrait donc débarquer dans la foulée, et donc introduire le Ranked Play. Si tel est le cas, nous en saurons un peu plus durant le mois de janvier. Reste à savoir ensuite si le SBMM restera en partie non compétitive, ou s'il disparaîtra.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.