Call of Duty: Vanguard : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Heure de sortie de Call of Duty: Vanguard

Quand prétélécharger Call of Duty: Vanguard ?

PlayStation → À partir du 29 octobre

→ À partir du 29 octobre Xbox → À partir du 29 octobre

→ À partir du 29 octobre PC → À partir du 2 novembre

Comme chaque fin d'année, un nouvel épisode de la licence Call of Duty arrive. Pour cette année 2021, nous laissons la Guerre froide de côté pour revenir encore un peu plus en arrière et atterrir en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. À ce sujet, Activision a précisé que même si certains événements historiques sont mentionnés, les scénaristes se sont laissé une certaine liberté pour conter leurs propres histoires.Étant donné que ceest très attendu par la communauté, qui a apprécié les quelques efforts fournis par les développeurs ces dernières années, de nombreux joueurs se demandentL'heure de sortie est très importante puisqu'il s'agit du moment à partir duquel il vous sera possible de lancer. Bien que certains studios proposent des heures de sorties décalées selon la plateforme, Activision a fait le choix ici de. Ainsi, il sera possible d'y jouer dès. L'attente ne sera donc pas très longue, puisque nous pourrons en profiter très tôt dans la journée.La bonne nouvelle est qu'il est aussi possible debien en amont de sa sortie, pour que même les joueurs ayant une petite connexion en profitent rapidement. Sachant qu'il pèse entre 54 et 65 Go selon la plateforme, cette fonctionnalité est la bienvenue.Voici le planning du prétéléchargement deLa sortie deest donc prévue ce 5 novembre, sur PC, par le biais du Battle.net, PS4, PS5, Xbox One et Series.