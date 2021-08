Call of Duty: Vanguard confirme les dates de son alpha, comment y participer ?

Comment participer à l'alpha de Call of Duty: Vanguard ?

Activision et Sledgehammer Games vont, comme très souvent, permettre à certains joueurs de tester en avant-première le nouvel épisode de la licence, par le biais de son alpha. Pour, le rendez-vous est donné dès ce 27 août, à 19h, pour se conclure le 29, à la même heure. Durant ces 48 heures,. Il s'agit d'un mode type Gunfight, mais avec des cartes plus grandes et une approche plus compétitive.Si vous êtes désireux de découvrir tout cela, sachez qu'un prérequis particulièrement important est demandé : être sur PlayStation. Si c'est votre cas, vous n'avez qu'à lancer Modern Warfare, Black Ops Cold War ou Warzone pour accéder, via le menu, à « Call of Duty : Vanguard PlayStation Alpha ». Même si l'alpha ne débute que ce week-end, vous pouvez, d'ores et déjà, pré-télécharger les fichiers, afin de gagner du temps.Que ce soit sur PS4 ou PS5, tous les joueurs ayant l'un des trois derniers titres Call of Duty d'installer sont éligibles pour participer à cette alpha. Pour les autres, notamment les utilisateurs PC ou Xbox, il faudra malheureusement patienter jusqu'en septembre et la bêta ouverte. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations concernant cette dernière dans ce guide spécial Pour rappel, la sortie deest programmée pour ce 5 novembre 2021, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà le précommander, via le site officiel