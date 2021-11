Call of Duty: Vanguard : Certains tricheurs bannis le seront de tous les jeux de la licence

Les suspensions permanentes sont durables et définitives, et peuvent s'appliquer à Vanguard et aux titres passés, présents ou futurs de la franchise Call of Duty.

Que ce soit dans Black Ops Cold War, Warzone ou, ces derniers jours,, les cheaters sont trop nombreux et rendent la vie des joueurs particulièrement dure. Trop de parties sont frustrantes, à cause de ces utilisateurs malveillants qui usent des logiciels pour améliorer leur niveau, comme des wallhack ou aimbot. Activision en est bien conscient et travaille, depuis de longs mois, pour faire en sorte que ces derniers soient de moins en moins nombreux. Si le résultat ne se voit pas forcément, le studio a, pour Call of Duty: Vanguard, travaillé sur RICOCHET, un système anti-triche censé être plus performant.En parallèle, Activision a pris une mesure plus radicale, ayant également un rôle de prévention :. Néanmoins, cela ne va pas s'appliquer à tous les joueurs bannis. Cela sera le cas essentiellement pour les joueurs récidivistes,. D'ailleurs, ces bans temporaires, iront dorénavant de 48 heures à plus de deux semaines, là encore selon la gravité et si le joueur en est à son coup d'essai ou non. Activision en a profité pour détailler les différentes sanctions selon les infractions sur son site officiel Espérons que ces nouvelles décisions additionnées au nouvel outil anti-triche feront drastiquement diminuer les tricheurs dans les jeux Call of Duty. RICOCHET arrivera dans un premier temps sur Warzone et ensuite sur Vanguard. Pour améliorer l'expérience, nous vous recommandons également de signaler tous utilisateurs pouvant être un tricheur, sans toutefois en abuser.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.