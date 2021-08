Call of Duty: Vanguard : À quelle heure suivre la révélation ?

À quelle heure sera révélé Call of Duty: Vanguard ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs mentionnaient une annonce en bonne et due forme du, directement dans, le battle royale, comme pour Black Ops Cold War. Après moult bruits de couloir et quelques indices, Activision a officialisé la chose. En plus de nous avoir partagé un teaser, confirmant au passage certaines choses, nous avons eu le droit à un rendez-vous, pour une « annonce mondiale ».Les développeurs ont donné rendez-vous à la communauté ce. Néanmoins, et vous devez vous en douter, compte tenu du fait qu'une multitude de joueurs souhaitera suivre cet événement mondial, il est conseillé de s'y connecter une bonne heure avant le début des festivités, pour s'assurer d'avoir une place, mais également pour profiter de quelques bonus, comme l'XP doublée.Ainsi, si vous le pouvez, n'hésitez pas à lancerdès 18h30, pour maximiser vos chances de profiter de cette annonce. Même si son nom a été officialisé par le biais d'un teaser (voir ci-dessous), confirmant que nous avons affaire à la Seconde Guerre mondiale, nous ne savons encore rien de ce nouvel opus. Cet événement permettra donc de poser l'intrigue plus précisément, d'avoir une vraie bande-annonce et, peut-être, une date de sortie. Les différents modes et certaines cartes jouables devraient également se montrer.Rappelons qu'en règle générale,, juste avant les fêtes de fin d'année. Cela devrait être la même chose cette année, d'autant que Battlefield 2042 , son principal concurrent, sera lancé le 22 octobre.