Modern Warfare/Warzone : Un week-end placé sous le signe des doubles XP

Activision et Infinity Ward ont décidé de voir les choses en grand et proposent aux joueurs un week-end spécial double XP sur Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone.

une fin de semaine qui s'annonce sous les meilleurs auspices pour les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare et de Call of Duty: Warzone. Activison et Infinity Ward ont décidé d'offrir à leur communauté un week-end entièrement double XP.



Dès ce vendredi 3 juillet à 19h heure française et ce jusqu'au lundi 6 juillet même heure, les joueurs pourront profiter de la mise à jour de la mi-saison afin de découvrir les nouveautés, mais également de progresser deux fois plus vite avec ce week-end spécial : double XP, double XP d'armes ainsi que double XP de progression pour le Pass de combat.



La playlist de Modern Warfare a subi quelques changements, proposant du nouveau contenu :

Défenseur en équipe : Capturez et gardez le controle du drapeau pour faire gagner de points supplémentaires à votre équipe.

: Capturez et gardez le controle du drapeau pour faire gagner de points supplémentaires à votre équipe. Cheshire Park 24/24 : Moshpit de modes de jeu sur Cheshire Park.

: Moshpit de modes de jeu sur Cheshire Park. Shipment 24/24 : Parties à 5v5 dans le moshpit Shipment.

: Parties à 5v5 dans le moshpit Shipment. Shoot House 24/24 : Parties à 8v8 dans le moshpit Shoot House Concernant Warzone, la playlist a également subi un léger changement, ne proposant plus que le BR en quatuor à 200 joueurs et non en quatuor normal :

Battle Royale : BR en trio, BR en duo, BR en solo

: BR en trio, BR en duo, BR en solo BR en quatuor à 200

