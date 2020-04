Modern Warfare/Warzone : MàJ 1.12, saison 3, tous les détails

Retrouvez le patch note et tous les détails et informations de la saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

À lire également

Modern Warfare : La saison 3 se montre en vidéo et partage sa roadmap

Patch note 1.19 saison 3 Nouveautés majeure Toutes les nouveautés ont été détaillées à cette adresse. Corrections générales Réduction de la quantité maximale d'XP et du score pour les assistances à la grenade.

Correction apportée pour résoudre les erreurs mémoire 13-71. Contactez le client si le souci perdure.

Correction d'un problème où plus d’un chien était présent dans le menu principal multijoueur.

Correction d'un problème lorsque dans un régiment, les joueurs pouvaient voir une erreur lors de la sélection d'un autre joueur.

Correction d'un problème avec la cinématique.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de voir les tags de clan des autres joueurs dans le menu social.

Correction d'un problème où certains joueurs rencontraient un problème graphique, faisant qu'une ombre noire les suivait.

Correction de collision sur Saint-Petrograd, où certains drones pouvaient aller hors des limites de la carte.

Correction d'un problème faisant apparaître un tag deux fois.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de parler à leurs coéquipiers dans un match personnalisé en changeant d'équipe après le lancement de la partie. Audio Réduction du volume de l'avion lors de l'infiltration.

Réduction du son dans le goulag.

Réduction du bruit des armes éloignées.

Réduction de certains bruits en étant accroupi, à l'instar de l'ADS. Armes Correction d'un problème où la version « The Line Breaker » de l'EBR pouvait dépasser celle de base.

Correction d'un problème avec l'animation du skin « Cherry Blossom », qui était parfois mauvaise en visant des échelles.

Correction d'un problème avec le tir d'une grenade effectué via le lanceur à écran fumée.

Correction d'un problème avec la fixation de la lunette, qui montrait une lentille opaque, sur la MK2.

Resserrement des balles pour les Slug 6-R Mags pour le modèle 680.

Les armes Akimbo auront désormais deux chargeurs supplémentaires au lieu d'un seul.

Réduction de la propagation des balles sur le VLK Rogue.

Diminution de la propagation de balles en ADS avec les fusils à pompe.

Ajout de descriptions aux balles de fusils à pompe.

Certains noms d'armes ont été mis à jour, pour correspondre avec les logos d'armes : 725 : « FTAC Equilibrium » renommé en « Cronen Equilibrium » SA87 : « FSS SA87 Heavy Stock Pro » renommé en « XRK SA87 Heavy Stock Pro » RAM-7 : « XRK Ranger » renommé en « FSS Ranger Grau 5.56 : « FSS 26.4 » Archange « renommé en » Tempus 26.4 « Archange »

Opération Spéciales Ajout d'une information à l'écran pour indiquer quand le véhicule est endommagé.

Opération Chasseur de têtes Correction d'un problème pouvant arriver après le lancement du drone. Correction d'un problème où la mini carte pouvait chevaucher les objectifs.

Les dégâts de chute sont désormais identiques à ceux de Warzone. Warzone Indication précisant à quelle distance se trouvent vos coéquipiers.

Correction de l'animation avec le masque à gaz.

Correction d'un problème empêchant de réanimer un coéquipier.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être tués par des véhicules, sans être proches de celui-ci.

Correction d'un problème affichant un classement incorrect.

Correction d'un problème où, lors du déploiement du drone, une voix off était entendue par tous les joueurs.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être invincibles en changeant de siège dans le Tac Rover tout en tombant à terre.

Correction d'un mauvais affichage dans le goulag.

Correction d'un problème où lorsqu'un joueur observait l'équipe gagnant, le rapport de fin de partie affiché n'était pas le sien.

Correction d'un problème qui pouvait tuer un coéquipier lorsqu'une tourelle de bouclier était placée sur celui-ci.

Pillage Correction d'un problème empêchant les joueurs d'échanger le M13 contre une autre arme dans le didacticiel.

Battle royale Correction d'un problème où il était impossible de s'auto-réanimer en solo.

Augmentation du prix du dropout dans la station d'achat, passant à 10 000 $.

Suppression des éclaboussures de sang et du tremblement de l'écran dans le goulag.

Correction d'un problème avec les cercles en fin de partie. PC Plusieurs correctifs empêchant les plantages et améliorant la stabilité. Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo ! Une mise à jour est disponible avec l'arrivée de la saison 3 de Modern Warfare, ajoutant également du contenu pour Warzone. Si nous vous avons déjà précisé les nouveautés dans cet article , nous revenons ici sur le patch note, qui a été détaillé par Activision.