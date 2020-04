Le voile sur le contenu de la saison 3 de Modern Warfare et Warzone a été levé, et de nombreuses nouveautés attendent les joueurs.

Nouveautés saison 3 Modern Warfare

Quatre cartes multijoueur et une Escarmouche Talsik Backlot Hovec Sawmil Aniyah Incursion Hardhat (arrive plus tard dans la saison) Aisle 9 (arrive plus tard dans la saison en Escarmouche)

Trois nouvelles armes SKS Renetti Arme « classifiée » Gunsmith Customs

Trois Opérateurs Alex Ronin (plus tard dans la saison) Iskra (plus tard dans la saison)

Nouveaux modes multijoueur plus tard dans la saison.

Nouveautés saison 3 Warzone

Arrivée des quatuors

Possibilité d'appliquer des skins sur les véhicules

Nouveaux modes

De nombreuses surprises

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Attendue ce 8 avril par toute la communauté, lan'a pas manqué le rendez-vous. Les développeurs ont ainsi dévoilé de nombreuses nouveautés qui feront leur arrivée tout au long de la saison, que ce soit dansou son standaloneEncore une fois, Infinity Ward et Activision gâtent les joueurs. Trois nouvelles cartes, à savoir Talsik Backlot, Hovec Sawmil et Aniyah Incursion sont dorénavant disponibles, alors que d'autres arriveront par la suite, comprenant par exemple Hardhat et Aisle 9 (uniquement via le mode Escarmouche). Un nouvel Opérateur est également débloqué avec le lancement de cette troisième saison (Alex), alors que deux autres le seront plus tard (Ronin et Iskra). Finalement, comme les rumeurs le prédisaient, de nouvelles armes font leur apparition : le SKS et le Renetti. En bref, voici les nouveautés annoncées disponibles et à venir dans Modern Warfare pour cette saison 3 :Le mode Warzone, comprenant un battle royale, connait lui aussi de nombreuses nouveautés. La possibilité de jouer en équipe de quatre et les skins de véhicules sont les deux choses majeures à noter. Du contenu inédit sera également déployé en cours de saison.Un trailer de lancement a d'ailleurs été partagé, mettant en scène la plupart du contenu de cette troisième saison. Call of Duty: Modern Warfare est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Warzone est quant à lui jouable gratuitement, sur les mêmes plateformes.