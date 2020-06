Avec l'arrivée de la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare, une nouvelle arme est désormais disponible, les Kali Sticks.

Comment débloquer les Kali Sticks ?

The Kali Sticks are a 2 hit kill but you can move extremely quick with them. #ModernWarfare pic.twitter.com/z2xEZUBE3R — Ryan B. (@PrestigeIsKey) June 11, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone a débuté le 11 juin dernier,. Nous allons vous expliquer comment obtenir ces armes redoutables.Tout d'abord, vous devez savoir que ces armes ne sont disponibles que depuis la. Ces dernières sont des armes de corps-à-corps, se présentant sous forme de deux bâtons en bois léger. Avec un bâton dans chaque main,, mais ne tuent pas l’ennemi en un coup. Vous devrez le toucher deux fois avant que ce dernier ne périsse.Lesne sont pas disponibles dans le Pass de combat, vous allez devoir les débloquer en accomplissant un défi. Ce dernier est assez long, vous allez donc devoir faire preuve de patience. Afin de débloquer l'arme de corps-à-corps, vous devezPlusieurs possibilités s'offrent à vous afin d'aller le plus rapidement possible et récupérer les Kali Sticks sans perdre trop de temps. Privilégiez tout de même le mode moshpit ou les petites cartes comme Shipment lorsque celles-ci sont disponibles.