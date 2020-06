Depuis ce 11 juin, la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone a commencé. Voici toutes les nouveautés et ce qui a à savoir à propos de cette dernière.

Depuis ce 11 juin, dans la matinée, les joueurs français ont pu découvrir la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone . Au programme, des nouvelles cartes pour le multijoueur et quelques subtilités pour son battle royale.Le coup d'envoi est donné, la saison 4 de Modern Warfare a commencé.avec des nouvelles cartes, mais aussi de nouvelles armes.Ainsi, les joueurs peuvent découvrir uneavec le retour d'une carte bien connue de la communauté, à savoirde Call of Duty: Modern Warfare 2. Cette dernière est, tandis quese joueetenConcernant les armes,est désormais disponible avec le battle pass de la saison 4 (lvl 15) ainsi que(lvl 31). Si les joueurs atteignent le palier 100, ils obtiendront également, ainsi qu'unDe plus,dans le battle pass dès le premier palier. Cependant,de cet opérateur est à obtenir au palier 100, cette dernière s'appelle Crépuscule.Pour le battle royale Warzone, il y a également des nouveautés, mais plus subtiles. En effet, il y a désormaisde disponibles lesquels se déclenchent durant les parties de manière totalement aléatoire.Avec l'événement, les joueurs peuvent profiter de promotions durant une minute afin de récupérer des éléments avec un rabais de 80 %, voire gratuitement, dans les Stations d'achats. Aussi, il y a également. Ce dernier permet à tous les joueurs éliminés de revenir in-game, même s'ils ont raté leur Goulag. Pour finir,fait apparaître ces hélicoptères qui traversent la carte : les joueurs doivent les éliminer dans le but de récupérer du loot (drone, munitions, armure, masque à gaz, lance-grenades et de l'argent).. Nommé, celui-ci peut apparaître lorsque les joueurs ont terminé un autre contrat. Une fois que le Contrat de Contrebande apparaît, les joueurs seront en possession d'une mallette qu'ils devront amener à un point d'extraction afin de l'attacher à un hélicoptère. Attention, les adversaires sont bien évidemment alertés et peuvent voler cette dernière.. En effet, dans cette vidéo, nous avons affaire à l'introduction du Capitaine Price qui est envoyé afin de faire régner la paix dans la Coalition. Cependant, lorsque ce dernier regarde le plan de Verdansk, nous voyons qu'une nouvelle zone est indiquée au nord-ouest de celle-ci et qu'elle est entourée. Nous en saurons davantage dans les semaines à venir.Depuis, de. Les joueurs doivent obtenir une arme en or, et après cela, une série de huit défis sera proposée, permettant l'obtention de cartes de joueur ainsi que des emblèmes.Si vous désirez connaitre toutes les corrections apportées avec cette saison 4, consultez directement le site officiel