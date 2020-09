Quand sort la saison 6 de Modern Warfare et Warzone ?

Si la saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone , son standalone proposant notamment un mode battle royale, bat son plein, Infinity Ward ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et proposera encore des mises à jour majeures, et de surcroît, de nouvelles saisons. C'est à l'occasion de l'annonce d'un tournoi de la part des Minnesota ROKKR que nous en savons plus à propos de cette sixième saison.De ce fait, leafin de découvrir cette nouvelle saison. Si nous nous référons aux derniers lancements, il est possible qu'elle soit implantée tard dans la soirée, ou alors tôt dans la journée.En attendant de plus amples informations, nous pouvons deviner le contenu grâce à certains leaks. Ainsi, plusieurs nouveaux modes seraient de la partie,, afin de célébrer Halloween, qui arrive fin octobre. Concernant les armes, il est fort probable que de nouvelles arrivent aussi, les dataminers ayant découvert un AR et la AA12 (disponible sur Modern Warfare 2).Les joueurs pourraient également accueillir de nouvelles cartes, même si, sur ce point, aucune information n'a pour le moment fuité. Comme toujours, Activision et Infinity Ward devraient nous en dire plus très rapidement,