Patch Note saison 6, MàJ 1.27 Mise à jour de la Playlist Modern Warfare Guerre terrestre

Face Off - Station

Killstreak confirmé

Moshpit Saison 6

Plan d'arme personnalisé Warzone BR Solo

BR Duos

BR Trios

BR Quads

Trio Pillage

Quads Armored Royale Correctifs généraux C4 : Léger retard lors de l'exécution d'une détonation rapide. Un bip sera désormais émis lorsque la détonation rapide est déclenchée. Réduction de la vitesse initiale de projection de 30 %.

Correction d'un bug où, après avoir relancé un coéquipier dans Survival, il y aura un délai de 5 secondes avant que l'utilisateur puisse à nouveau utiliser son arme.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient obtenir des tours de puissance d'arrêt illimités.

Correction d'un problème où le joueur défenseur avait un long délai de réapparition après la reprise du QG et tous les joueurs étaient morts lors d'un match du quartier général.

Correction d'un problème où il était possible de mettre un molotov ou une grenade dans une bombe posée, entraînant la mort du joueur qui la désamorce. Armes Correction de deux problèmes où la montre du joueur et/ou le capteur cardiaque n'étaient pas entièrement visibles lors de l'utilisation de l'accessoire de scie à chaîne XRK sur le Finn LMG.

Correction d'un problème où les balles explosives et thermites ne fonctionnent pas comme prévu sur la variante Chronic du bundle Blunt Force II.

Correction d'un problème où l'écran de sélection de museau pour le Finn LMG était difficile à afficher dans le menu Armurier.

Correction d'un problème où la main gauche du joueur ne saisissait pas correctement l'arme lorsque le canon roumain de 23,0 pouces était équipé sur l'AK.

Correction de quelques problèmes où le positionnement du modèle de vue à feu de hanche enclin n'apparaissait pas comme prévu et pouvait disparaître dans certaines circonstances.

Origine 12 : réduction des dégâts très proches dans Warzone

Fusils à pompe : augmentation des dégâts des chevrotines dans Warzone

XRK ChainSAW - FiNN LMG : Ajout d'une description dans Gunsmith rien que la pièce jointe ne permet pas le montage d'arme. Augmentation de la luminosité sur l'accessoire laser Tac.

Warzone Correction d'un problème de collision dans le coin sud du stade.

Correction d'un problème où une clôture avec une bâche blanche près de l'hôpital permettait aux joueurs de voir à travers d'un côté.

Correction d'un problème où le train apparaissait sous la forme d'une icône d'espace réservé blanche sur la carte.

Ajouts de correctifs pour aider à suivre correctement les victoires dans Warzone.

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas infliger de dégâts aux ennemis avec des coups de feu lorsqu'ils étaient sur un ascendeur.

Si un joueur a sa mini-carte réglée pour ne pas tourner, il verra des pings inexacts sur le capteur de rythme cardiaque. Cela a été corrigé.

Correction d'un problème rare où les boîtes de ravitaillement du train pouvaient disparaître pendant des tours plus longs. PC NVIDIA Reflex est désormais disponible dans Call of Duty: Modern Warfare, y compris Warzone, et apportera des améliorations de latence dans les scénarios de jeu gourmands en GPU sur les cartes graphiques GeForce GTX 900 et supérieures NVIDIA.

Amélioration de la stabilité et des performances.

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare et du standalone Warzone accueillent ce mardi 29 septembre la saison 6, laquelle ajoute moult nouveautés, que ce soit du côté multijoueur ou du côté battle royale.Par exemple, quatre nouvelles cartes, Broadcast, Mialstor Tank Factory, Station et Verdansk Riverside, sont disponibles, tout comme deux nouvelles armes, avec l'AS VAL et le SP-R208, qui sont respectivement un fusil d'assaut et un fusil sniper. Deux nouveaux opérateurs font aussi leur arrivée, avec Nikolai et Farah, le premier se débloquant au niveau 100 du Passe de combat, et le deuxième au niveau 0. Finalement, une longue ligne de métro a été implantée dans Warzone , pour des voyages rapides.Pour connaître tous les détails de la mise à jour de la saison 6, qui pèse entre 19 et 25 Go selon les plateformes, vous pouvez consulter le patch note ci-dessous.