Les meilleurs équipements et accessoires pour le FiNN LMG

Monolithic Suppressor

XRK Longshot Adverse

Ranger Foregrip

Tac Laser

Sleight of Hand

Grâce à la dernière mise à jour de Call of Duty: Modern Warfare et, par extension, de Warzone , une nouvelle arme, le, est notamment disponible. Seulement, contrairement à certaines autres, il faudra ici réaliser un petit défi, ou l'acheter avec des CP pour la débloquer (plus d'informations sur comment débloquer le FiNN LMG ici ).Une fois en votre possession, vous vous demanderez surement quels sont les meilleurs accessoires et équipements afin de rendre la mitrailleuse plus puissante. Nous vous proposons donc une classe qui devrait faire ses preuves sur le champ de bataille.Pour tirer pleinement parti de cette nouvelle arme, et notamment posséder une précision et un contrôle parfaits, tout en faisant des dégâts importants à courte et moyenne distance (l'arme ayant du mal à être létale à longue distance), certains équipements doivent être privilégiés. De ce fait, voici la composition conseillée :Comme nous vous le disions ci-dessus, cette arme n'est pas idéale pour les duels à longue distance, mais avec des tirs rapides et précis, vous devriez tout de même réussir à vous sortir d'une situation compliquée, même si l'idéal pour ces combats reste des snipers ou des fusils d'assaut. Pour ce qui est des combats rapprochés ou à moyenne distance, lesaura infliger moult dégâts en un rien de temps, avec une cadence de tir relativement élevée.