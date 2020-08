Comment obtenir le FiNN LMG Dans Call of Duty: Modern Warfare/Warzone ?

Jouer - Faire une élimination au corps à corps dans 7 parties différentes.

Payer - Acheter le pack Mainframe dans la boutique pour 1 200 CP.

Suite au déploiement de la dernière mise à jour de Call of Duty: Modern Warfare , également disponible pour Warzone , une multitude de nouveautés ont fait leur apparition, comprenant notamment une nouvelle arme, le. Malheureusement, il n'est pas directement possible de jouer avec ce dernier, et nous vous expliquons comment faire pour l'ajouter à votre inventaire.Les joueurs ont deux façons d'obtenir cette arme, une mitrailleuse redoutable, quel que soit le jeu. La première, la plus simple, en payant. La deuxième vous demandera d'effectuer une action bien précise sur le champ de bataille, à savoir faire une élimination au corps à corps dans sept parties. De ce fait, cette arme de ne devrait pas être bien compliquée à être débloquée, et de nombreux joueurs devraient l'ajouter à une de leurs classes, d'autant plus que ses statistiques semblent assez intéressantes.Pour résumer, voici plus clairementUne fois débloquée, l'arme est disponible dans l'armurerie, dans l'onglet mitrailleuse. Si vous souhaitez trouver la meilleure combinaison afin de rendre l'arme la plus efficace possible, nous vous proposons un guide sur le meilleur équipement pour le FiNN LMG ici