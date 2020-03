Call of Duty: Modern Warfare : Le Tomogunchi, un compagnon virtuel, arrive

Annoncé bien avant la sortie de Call of Duty: Modern Warfare, le Tomogunchi est enfin disponible pour les joueurs et permettra de se détendre entre deux échanges de tirs.

Qu'est-ce que le Tomogunchi ?

Comment avoir son Tomogunchi ?

Leest similaire à une montre et s'accroche donc à votre poignet, à la seule différence qu'il vous permettra ici de vous occuper d'un petit animal directement sur le champ de bataille. Exit donc le podomètre ou le compteur d'éliminations. Il s'agit d'un petit clin d'œil aux Tamagotchi de Bandai, puisque vous devrez faire éclore un œuf et vous occuper de la créature qui en sort, en le nourrissant et en veillant que son bonheur soit toujours suffisamment élevé.Cela se passe directement en jeu, en accomplissant avec une seule et unique action : effectuer des éliminations. Il faudra toutefois faire attention à ne pas se faire tuer, trop souvent, auquel cas votrerisque de ne pas apprécier, et son humeur se détériorera. Vous pourrez suivre son évolution, allant de bébé à adulte en passant par le stade de l'adolescence, par le biais de son écran LCD « dernier cri », alors que les dangers du champ de bataille ne devraient pas nuire à votre montre équipée d'une « coque ultra résistante ». À noter que plusieurs versions desont disponibles.Malheureusement, mettre la main sur un Tomogunchi a un coût, étant donné qu'il faudra débourser la somme de 1 000 CoD Points pour se le procurer. Il pourra ensuite s'équiper via le menu de personnalisation, à l'instar des montres