Des nouvelles mesures anti-cheat

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Malheureusement, il n'est pas rare de tomber sur plusieurs tricheurs lors de nos parties, que ce soit surou. Depuis quelques semaines, ces derniers se sont montrés de plus en plus nombreux et surtout, ne cachent absolument pas le fait de tricher.Cependant, la colère gagne petit à petit la communauté de Call of Duty et. Il semblerait que le studio ait entendu les réclamations de ses joueurs, puisque celui-ci. C'est sur Twitter que les développeurs ont annoncé ces nouvelles consignes et interdictions.Tout d'abord,si un joueur se fait attraper. Également,permettant l'utilisation d'un équipement que les joueurs n'auraient pas gagné/débloqué de façon légitime., et surement le plus important, Infinity Ward détermine ce qui correspond à, et bien d'autres encore. Enfin,Malgré ces nouvelles règles, les joueurs restent sceptiques quant à la capacité au studio de bannir tous ceux qui enfreindront ces nouvelles règles. Nous n'avons plus qu'à espérer que ces mesures arrivent en même temps que le lancement de la saison 5 de Call of Duty: Modern Warfare et de Call of Duty: Warzone , le 5 août prochain.