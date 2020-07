Si Call of Duty: Warzone s'est avéré être un véritable succès auprès des joueurs, une partie de ces derniers sont cependant de véritables poisons pour ceux désirant jouer normalement.

Des aimbots surpuissants

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces dernières semaines, les tricheurs danssont devenus un véritable problème, et ces derniers osent tout afin de remporter les parties. Ils peuvent désormaisen parachute.Malgré les quelques efforts d'afin de contrer les cheaters , une vague ne cesse de persister et rend les parties désagréables. Dernièrement,. Dans sa vidéo publiée le 10 juillet dernier,C'est lorsque le créateur de contenu se fait tuer et qu'il voit la killcam que celui-ci comprend alors qu'il s'est fait avoir par un cheater. Curieux de le voir à l'oeuvre,reste dans la partie en tant que spectateur et assiste à une véritable tuerie. Il entame la conversation et lui pose plusieurs questions, afin de savoir depuis combien de temps il triche et quel est l’intérêt d'agir de la sorte.Durant la vidéo, il effectue également une action que nous ne pensions pas possible :De plus, nous pouvons aussi remarquer que. Ce dernier se débloque seulement lorsque les joueurs parviennent à débloquer le skin platine pour toutes les armes du jeu, ce qui n'est pas de mince affaire, car cela demande énormément de temps. Nous pouvons supposer qu'il a donc utilisé un aimbot afin d'y parvenir.Les joueurs se plaignent de plus en plus des conditions de jeu de Call of Duty: Warzone , puisqu'une grande partie d'entre eux tombe malheureusement sur un ou plusieurs tricheurs par partie. Ils n'y trouvent plus de plaisir et préfèrent arrêter quelque temps le battle royale en attendant qu'Activision et Infinity Ward prennent de plus lourdes décisions envers les cheaters, qui ont donc encore beaucoup de travail.