Call of Duty: Modern Warfare : De nouvelles armes teasées dans le trailer de la saison 4 ?

De nouvelles rumeurs affirment que deux nouvelles armes vont faire le retour dans la quatrième saison de Call of Duty: Modern Warfare.

This story is far from over.



Season 4 kicks off June 3. #ModernWarfare #Warzone pic.twitter.com/M5ggx2EXhB — Call of Duty (@CallofDuty) May 27, 2020

Dès le 3 juin prochain, les joueurs pourront découvrir la quatrième saison de. Nous avons appris grâce au trailer de présentation queafin de contrer le mal qui subsiste au sein de la coalition, mais il semblerait aussi que cette même vidéo nous ait présenté des nouvelles armes qui seront disponibles dans cette nouvelle saison.Durant la bande-annonce de, nous pouvons apercevoir que. Il s'agit du, et du, ici appelé. Selon certaines rumeurs publiées sur Reddit utilisera les mêmes munitions que le fusil d'assaut AK-47 et pourra être muni d'un chargeur de dix cartouches pour les munitions 7,62 M67. Ces dernières seront plus rapides, plus précises et infligeront plus de dégâts.Du côté du, ce dernier proposera différents canons afin de varier les portées, longues ou moyennes distances, mais aussi des chargeurs à tambour de 45 coups avec des munitions de .45 ACP. Cependant, ces derniers réduiront considérablement la mobilité de l'arme.Cependant,. Il faudra patienter quelques jours avant d'en apprendre davantage sur cette quatrième saison de