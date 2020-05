Quelques jours avant le lancement de la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare, voici tout ce que vous devez savoir sur ce qui vous attend.

Il y a un problème à Verdansk

Quand arrive la saison 4 dans Modern Warfare et Warzone ?

Dernière ligne droite avant le début de la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone . De ce fait,vient de publier son premier trailer, nous dévoilant ainsi les détails de cette nouvelle saison, qui s'annonce encore une fois palpitante.Quelque chose ne se passe pas comme il faut à, et pour cela, l'emblématique Price est de retour, comme le teaser partagé il y a quelques jours le suggérait En effet,, présentant alors une menace encore plus terrible que celle d'Al-Qatala. Ainsi,, la coalition a décidé de faire appel à son meilleur élément,Comme nous le savons depuis peu,. Son plan d'aide à Al-Qatala fonctionne parfaitement, faisant alors régner le chaos absolu, et pour cause,, provoquant alors. Pour remédier à tout ce mal, un plan doit être mis en place, et un nouveau "voyages d'affaires" sera effectué afin de contrer tout ce mal.La quatrième saison sera lancée au début du mois de juin, et plus précisément dès le mercredi 3 juin, dans la soirée. Infinity Ward et Activision partageront davantage d'informations à ce moment, que nous ne manquerons pas de vous transmettre.