Call of Duty: Modern Warfare 2 devrait être le prochain Call of Duty

It looks like Call of Duty: 2022 is codenamed Project Cortez



It's expected to be a sequel to Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 13, 2021

L'année 2022 devrait être marquée par. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite à l'heure actuelle, selon l'insider et journaliste bien connu de DualShockers,. Il sera la suite directe de Call of Duty: Modern Warfare sorti en 2019, qui lui-même est le remake de Modern Warfare paru en 2007.Par la suite, les dires de l'insider ont été confirmés par le site VGC , et selon ses sources, si, c'est parce que cela correspond au personnage de Felix Cortez dans le film Clear&Present Danger de 1994. D'après lui, la suite de Modern Warfare contiendra une campagne impliquant les forces spéciales américaines qui mènent une guerre secrète contre les cartels, d'où ce petit clin d'œil.Pour rappel,proposait aux joueurs une scène assez dramatique se déroulant dans un aéroport. Intitulée « No Russian », les joueurs participaient en effet à une attaque terroriste, devant tuer alors plusieurs personnes. Call of Duty: Modern Warfare, paru en 2019, avait gardé sa trame principale de l'histoire, reste à savoir s'il en sera de même pour ce reboot, avec notamment ce passage assez choquant.En attendant une quelconque confirmation de Call of Duty: Modern Warfare 2, nous vous rappelons que Call of Duty: Vanguard sera disponible le 5 novembre sur les consoles PlaySattion, Xbox et PC.