Activision génère près de 2 milliards de dollars en un trimestre, grâce aux microtransactions

Les éditeurs et développeurs de jeux vidéo ont, ces derniers mois, vu leurs revenus être augmentés pour la plupart, puisque les joueurs ont pour beaucoup été confinés, et avaient donc plus de temps pour jouer et dépenser leur argent. Le géant Activision fait bien évidemment partie de la liste, avec des revenus astronomiques. Ainsi, sur le dernier trimestre (juillet-septembre)lesquelles font désormais partie intégrante des jeux vidéo.De ce fait,, par rapport à 2019 sur la même période. Des chiffres faramineux, qui proviennent sans aucun doute essentiellement de la franchise Call of Duty et plus précisément du battle royale Warzone, qui ne cesse de séduire les joueurs. Notez également que la firme possède King, qui développement les jeux mobiles Candy Crush notamment, apportant eux aussi des revenus non négligeables.Ces chiffres ne devraient pas baisser pour cette fin d'année, puisqu'en plus de la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War en novembre, certaines régions sont de nouveau confinées, ce qui pourrait permettra aux joueurs de dépenser de l'argent dans certains de leurs jeux favoris.