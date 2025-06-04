Call of Duty 2026 s'appellerait Modern Warfare 4 et les premiers détails du scénario fuitent déjà

Comme il fallait s'y attendre, le Call of Duty qui sortira en 2026 devrait porter le nom de Modern Warfare 4. Les premiers détails viennent de fuiter, et feront saliver (ou non) les joueurs.
Alors que Call of Duty: Black Ops 6
entame progressivement la dernière partie de son cycle de vie et que les regards se tournent vers Black Ops 7
prévu pour 2025, de premières informations sur l'épisode suivant commencent à émerger. Une nouvelle fuite majeure vient en effet de dévoiler plusieurs détails clés sur Call of Duty 2026
, développé par Infinity Ward, notamment son titre officiel et les premiers éléments de scénario.
Modern Warfare 4 : un titre officiel confirmé par les fuites
Selon le célèbre leaker spécialisé en Call of Duty, TheGhostOfHope
, le jeu prévu pour 2026 porterait actuellement le titre officiel de Modern Warfare 사
, le caractère final étant le chiffre quatre en coréen. Ce choix n'est pas anodin puisque, d'après les fuites, les deux Corées devraient jouer un rôle majeur dans l'intrigue du jeu
. Les premières fuites à son sujet datent d'ailleurs de 2023 et sont, pour le moment, justes.
Une intrigue centrée autour des Corées et du retour de Makarov
Le scénario serait construit autour d'un affrontement géopolitique impliquant trois grandes factions principales :
- La Task Force 141, déjà connue des précédents volets.
- Les forces spéciales britanniques du SAS.
- L'armée de la République de Corée du Sud.
Ces trois factions s'uniraient pour lutter contre le retour de l'antagoniste emblématique Vladimir Makarov
, récemment aperçu dans Modern Warfare 3
, accompagné du mystérieux groupe Konni
. Leur objectif : empêcher ces adversaires de déclencher une troisième guerre mondiale par le biais de fausses attaques sous faux drapeaux.
Pour l'heure, la fuite ne précise pas clairement si les joueurs pourront explorer des zones situées en Corée du Sud ou du Nord, ou si les affrontements se dérouleront ailleurs sur la planète.
Un contexte contemporain avec des touches futuristes
La même fuite précise également la tonalité générale de ce prochain Modern Warfare. Call of Duty 2026
resterait principalement ancré dans une époque contemporaine, mais il intégrerait des éléments futuristes.
Cela suggère donc que, tout en disposant de certains gadgets et armes avancés, le gameplay n'irait pas aussi loin dans le futur que les volets Advanced Warfare
ou Infinite Warfare
.
Comme toujours avec ce type de fuites, ces informations restent à prendre avec précaution tant que rien n'est confirmé officiellement par Activision ou Infinity Ward
. La prudence reste de mise en attendant une annonce officielle du jeu.
Pour ce qui est du prochain Call of Duty, celui de 2025, nous devrions avoir les premières informations officielles assez vite, mais tout nous laisse penser que nous aurons le droit à Black Ops 7, une suite inspirée de l'univers de Black Ops 2. Parce qu'Activision ne sait décidément pas faire dans la simplicité.
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